Кыргызстан предлагает провести цифровой бизнес-форум ОТГ в 2024 г.

Кыргызстан предлагает провести цифровой бизнес-форум ОТГ в 2024 г.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

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