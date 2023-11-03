https://news.day.az/economy/1611747.html Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки - Бердымухамедов
Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки - Бердымухамедов
Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.
"Мы также можем экспортировать наше электричество через братский Азербайджан",- сказал он.
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