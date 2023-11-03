Эрдоган отметил значимость каспийского газа для Европы

Транспортировка каспийского газа будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Проекты мегаэнергетической и транспортной инфраструктуры всегда были основным и важным направлением сотрудничества между тюркскими государствами.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский являются яркими примерами этого. Транспортировка природного газа Каспийского моря в Турцию и Европу будет способствовать как благополучию тюркских государств, так и энергетической безопасности Европы", - отметил Эрдоган.