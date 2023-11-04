В Китае пообещали принять меры в ответ на санкции США

Власти Китая намерены принять меры, чтобы защитить свои интересы от воздействия американских санкций. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Эти действия [введение санкций] являются типичным примером экономического принуждения. США следует прекратить эти ошибочные действия. Китай примет решительные меры для защиты своих интересов".

По мнению Вэньбиня, введение санкций в одностороннем порядке - не что иное, как очередной пример того, как США обобщает понятие национальной безопасности.