Токаев предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов

азахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

"Следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику. Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок "зеленого" финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов. Для реализации данного предложения была проделана большая работа. Сегодня будет подписан соответствующий документ", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что поддержана инициатива о присвоении Астане статуса Финансового центра тюркского мира.

"Искренне благодарю вас за это решение", - добавил он.