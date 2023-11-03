SOCAR и "Татнефть" подписали дорожную карту по сотрудничеству.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал в "Х" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором компании "Татнефть" Наилем Магановым мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества компании с Азербайджаном, о реализуемых проектах в области энергетики и возможностях организации совместного производства. Реализация дорожной карты по сотрудничеству, подписанной между компаниями SOCAR и "Татнефть" в рамках встречи, будет способствовать расширению партнерства", - говорится в публикации.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу. Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.