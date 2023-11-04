В Азербайджане обсуждены перспективы развития финтех-сектора

Центральный банк Азербайджана и представители Азербайджанской ассоциации финтеха (Azfina) обсудили перспективы развития финтех-сектора.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х".

"В Центральном банке Азербайджана состоялась очередная встреча с представителями Azfina. В ходе встречи обсудили реформы, проводимые в направлении развития рынка платежных услуг, а также развитие отношений между организациями, представленными в финтех-экосистеме, и другими финансовыми институтами. Мы говорили об усилении роли финтехов на платежном рынке, внедрении новых платежных решений и расширении цифровых платежей. Также обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах финтех-сектора", - говорится в публикации.

Напомним, что AzFina была основана в декабре 2020 года шестью ведущими компаниями, работающими в сфере финансовых услуг. Основными целями ассоциации являются поддержка формирования цифровой финансовой экосистемы в стране и создание условий для перехода к цифровой экономике, содействие развитию финтех-компаний, представление и защита их интересов в государственных и негосударственных институтах, содействие более эффективному взаимодействию финтех-компаний с другими участниками рынка.