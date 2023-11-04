Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 23 октября 1,7 30 октября 1,7 24 октября 1,7 31 октября 1,7 25 октября 1,7 1 ноября 1,7 26 октября 1,7 2 ноября 1,7 27 октября 1,7 3 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0113 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0011 маната и составил 1,8001 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 23 октября 1,7979 30 октября 1,7952 24 октября 1,8157 31 октября 1,8010 25 октября 1,8028 1 ноября 1,7961 26 октября 1,7928 2 ноября 1,8016 27 октября 1,7965 3 ноября 1,8065 Средний курс за неделю 1,8011 Средний курс за неделю 1,8001

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0182 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 23 октября 0,0178 30 октября 0,0181 24 октября 0,0181 31 октября 0,0183 25 октября 0,0183 1 ноября 0,0182 26 октября 0,0182 2 ноября 0,0183 27 октября 0,0180 3 ноября 0,0183 Средний курс за неделю 0,0181 Средний курс за неделю 0,0182

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0600 маната за лиру.