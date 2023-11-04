В следующем году расходы Фонда страхования от безработицы охватят 13 направлений

В следующем году расходы Фонда страхования от безработицы будут охватывать 13 направлений. 30,7% средств будет направлено на финансирование мероприятий по самозанятости, 23,1% - на содержание Службы занятости, 18,9% - на совместную оплату заработной платы за услуги в социальной сфере, 14,7% - на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что будут завершены работы по основным направлениям цифровизации Службы занятости - это единая платформа трудовых отношений и карта занятости страны, реестр трудоустроенных по всей стране, единая электронная информационная система "Контроль неформальной занятости" и мобильные системы мониторинга и проверки, электронная биржа и ярмарка труда, портал общественных работ и инновационная платформа BACAR.

"Расширение круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат по безработице в следующем году, в том числе установление такого права для граждан, имеющих земельную долю, смягчение требования о страховом стаже и т.д. предполагает увеличение статей расходов на страховые выплаты по безработице до 30%", - добавил Гулиев.