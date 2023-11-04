С оптимизмом смотрим на проекты бюджета следующих четырех лет

Мы с оптимизмом смотрим на проекты бюджета на ближайшие четыре года, для этого в предыдущие годы была создана хорошая база.

Как сообщает передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Алекперов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в прошлом году на очень хорошем уровне были исполнены и сводный бюджет, и государственный бюджет, бюджеты Фонда страхования от безработицы и Госфонда соцзащиты.

"Для этого были реальные возможности. Цены на нефть и газ были на хорошем уровне. Реформы, проведенные главой государства, также сыграли решающую роль", - сказал Алекперов.

Отметим, что в Милли Меджлисе сегодня обсуждался проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".