Как удешевление турецкой лиры влияет на Азербайджан?

Турецкая лира продолжает дешеветь по отношению к доллару. В настоящее время цена 1 турецкой лиры упала ниже 6 гяпиков.

Как сказал в субботу Trend эксперт-экономист Фуад Ибрагимов, снижение лиры не повлияет на манат, передает Day.Az.

"Как правило, при удешевлении валюты какой-либо страны товары, импортируемые оттуда, дешевеют в течение определенного периода времени. Поскольку манат сохраняет свою стабильность, мы можем покупать там товары несколько дешевле. Раньше турецкий рынок поздно реагировал на удешевление лиры, а в последнее время в торговом цикле Турции мы наблюдаем, что если лира обесценивается, продавцы соответственно сразу повышают цены. В настоящее время турецкий рынок более гибко реагирует на удешевление валюты", - сказал эксперт.

Отметим, что турецкая лира подешевела по отношению к азербайджанскому манату за последние 12 месяцев на 34,3 процента, а за последние 24 месяца - на 66 процентов.