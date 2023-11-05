Азербайджан представлен на 6-й Китайской международной выставке импорта

6-я Китайская международная выставка импорта (CIIE) будет проходить в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Как передает Day.Az, на выставке, площадь которой составляет около 367 тысяч кв. м, будут представлены более 3400 экспонентов.

Выставка примет гостей из 154 стран, регионов и международных организаций. Около 70 государств, в том числе и Азербайджан, представят национальные экспозиции.

Площадь выставочных зон, посвященных передовым научно-техническим достижениям в области энергетики, искусственного интеллекта, а также потребительских товаров, увеличилась на 30% по сравнению с предыдущими ЭКСПО.

В выставке принимает участие делегация в составе руководителей государственных учреждений под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахина Мустафаева.