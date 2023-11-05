Австрийская экономика продолжит спад в третьем квартале

Экономика Австрии продолжит спад в третьем квартале, что усилит опасения рецессии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на последние данные UniCredit Bank Austria, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету за сентябрь, экономический индикатор, отслеживаемый банком, упал до - 4 пунктов - минимального значения с первого локдауна во время пандемии. Ослабление производственного сектора затронуло и сферу услуг, сообщил Bank Austria.

Ожидается, что продолжающееся смягчение инфляционного давления приведет к умеренному экономическому росту в 2024 году, прогнозирует банк. Инфляция в следующем году в среднем составит 3,6% после 7,8% в 2023 году. При этом в Bank Austria полагают, что конфликт на Ближнем Востоке окажет лишь ограниченное влияние на инфляцию и денежно-кредитную политику в еврозоне в текущих реалиях.