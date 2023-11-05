Индии предрекли усиление влияния на мировую экономику

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает, что Индия увеличит свой вклад в мировую экономику с нынешних 16 процентов до 18 процентов в 2028 году, заявил директор Азиатско-Тихоокеанского департамента организации Кришна Сринивасан. Его слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такие ожидания на страну возлагают на фоне замедлившегося роста экономики Китая, прибавившей по итогам третьего квартала 4,9 процента в годовом измерении. По оценкам МВФ, ВВП Индии вырастет на 6,3 процента как в этом, так и в следующем году.

При этом с точки зрения размера экономики превосходство Китая остается в этой паре несомненным. Согласно последним оценкам МВФ, на который ссылаются журналисты, номинальный валовой внутренний продукт Китая увеличится в ближайшие пять лет до 23,61 триллиона долларов, у Индии же он составит 5,94 триллиона.