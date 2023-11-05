В Баку пройдет IV Форум молодых предпринимателей

В рамках Всемирной недели предпринимательства в Бакинском доме малого и среднего бизнеса (Дом МСБ) 17 ноября пройдет IV Форум молодых предпринимателей.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), цель мероприятия, организованного совместно Фондом молодежи Азербайджана и KOBİA, - поощрение молодых предпринимателей, повышение интереса к малому и среднему бизнесу среди молодежи, предоставление участникам форума информации о возможностях государственной поддержки и реализации бизнес-проектов.

Форум станет еще одним из мероприятий, которые проводятся в рамках "Года Гейдара Алиева", объявленного в стране по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, которому принадлежит огромная роль в социально-экономическом развитии Азербайджане, в том числе в сфере предпринимательства.

Ожидается, что на мероприятии выступят официальные лица государства, в рамках форума пройдут панельные обсуждения.

Принять участие в форуме могут предприниматели, члены предпринимательской экосистемы, авторы стартап-проектов, а также молодежь, которая проявляет интерес к предпринимательской деятельности.