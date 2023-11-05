Казахстан выступил за активное использование Транскаспийского международного маршрута

Казахстан предлагает активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время выступления на официальной церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки, сообщает пресс-служба премьера, передает Day.Az.

"Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту "Китай - Европа" мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", - отметил Смаилов.

Премьер-министр Казахстана призвал транспортно-логистических операторов Китая к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры.