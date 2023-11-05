Великобритания рассматривает Центральную Азию как перспективный рынок для бизнеса - комиссар по торговле
Источник: Агентство международной информации Trend
Отношения между Великобританией и Центральной Азии последовательно укрепляются и демонстрируют большой потенциал для дальнейшего развития.
Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил торговый комиссар Его Величества по Восточной Европе и Центральной Азии и Генеральный консул Великобритании в Стамбуле Кенан Полео, передает Day.Az.
"Центральная Азия является очень динамичным и амбициозным регионом с широким спектром возможностей для дальнейшего развития деловых связей. С прошлого года объем торговли между Великобританией и Центральной Азией неуклонно рос и достиг примерно 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году", - сказал он.
По его словам, Великобритания стремится помочь своим предприятиям удвоить объем поставок и увеличить общий объем мирового экспорта до более чем 1 триллиона фунтов стерлингов в год к 2030 году.
"Центральная Азия с ее быстрорастущей и диверсифицирующейся экономикой представляет значительные возможности для британских экспортеров и призвана сыграть жизненно важную роль в достижении наших экспортных амбиций. Содействие расширению торгового и делового сотрудничества приносит пользу как Великобритании, так и местному бизнесу в Центральной Азии, и я с нетерпением жду возможности увидеть, чего мы сможем достичь в будущем", - отметил Кенан Полео.
Он добавил, что Великобритания привержена расширению торгового и энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе посредством устойчивого транспортного сообщения.
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