Чистая прибыль Saudi Aramco с начала года снизилась

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января - сентября 2023 года составила $94,5 млрд против $130,3 млрд за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении компании. Показатель уменьшился на 27,4% на фоне снизившихся цен на нефть, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из отчета Saudi Aramco, за девять месяцев 2023 года средняя цена реализованной компанией нефти составила $82,9 за баррель, в то время как год назад котировки находились в среднем на уровне $104,3 за баррель.

Прибыль компании в третьем квартале 2023 года также сократилась по сравнению с третьим кварталом годом ранее - на 23%, до $32,58 млрд.

Свободный денежный поток компании в январе - сентябре текущего года составил $74,39 млрд, уменьшившись на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Объем капитальных затрат компании возрос на 14%, до $30,2 млрд. Дивидендные выплаты Saudi Aramco за третий квартал 2023 года составят $19,5 млрд (как и за предыдущие два квартала).

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco в третьем квартале 2023 года составил 12,8 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента (минус 5% ко второму кварталу 2023 года). Саудовская Аравия с июля добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.