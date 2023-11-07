В МВФ повысили прогноз роста китайской экономики

Китайская экономика в 2023 году вырастет на 5,4% в свете активного восстановления после пандемии, при этом в 2024 году рост замедлится до 4,6% на фоне проблем на рынке недвижимости и снижения внешнего спроса, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в Китай, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Сообщается, что с 26 октября по 7 ноября состоялась миссия МВФ в Китай, в рамках которой сотрудники организации провели дискуссии с высокопоставленными должностными лицами китайского правительства, Народного банка Китая (ЦБ), представителями частного сектора и учеными для обмена мнениями об экономических перспективах и рисках, прогрессе и проблемах реформ.

По итогам миссии организация обнародовала пресс-релиз, содержащий мнения и выводы участников миссии, которые не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ. На основе предварительных результатов миссии сотрудники подготовят отчет, который будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения.

"Китайская экономика находится на пути к достижению поставленной правительством цели роста на 2023 год, что отражает мощное восстановление после (пандемии-ред.) COVID. Согласно прогнозам, реальный ВВП вырастет на 5,4% в 2023 году и замедлится до 4,6% в 2024 году на фоне продолжающейся слабости сектора недвижимости и пониженного внешнего спроса", - указано в пресс-релизе.

Миссия МВФ считает, что для поднятия настроений и улучшения краткосрочных перспектив необходима стратегия сдерживания рисков, связанных с продолжающейся корректировкой сектора недвижимости, и управления долговыми обязательствами местных правительств. При этом поддерживающая макроэкономическая политика должна дополнять эти усилия.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2023 года вырос на 5,2%.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению с 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).