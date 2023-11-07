Великобритания хочет поддержать процесс восстановления на освобожденных территориях Азербайджана
Великобритания ищет новые возможности для поддержки процесса восстановления на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал директор по Азербайджану и ведущий специалист по энергетике в Восточной Европе и Центральной Азии министерства бизнеса и торговли Великобритании Джоэл Джон Дербишир в ходе вебинара "Азербайджан и Казахстан - откройте для себя два региональных центра" в рамках Недели международной торговли.
"В настоящее время Азербайджан осуществляет огромный национальный проект по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации в 2020 году. Независимые экономисты оценили стоимость этого процесса реконструкции в десятки миллиардов долларов США. Великобритания является крупнейшим партнером Азербайджана в процессе разминирования на этих территориях. Мы также рассматриваем другие возможности для участия в этом процессе", - подчеркнул он.
Дербишир добавил, что за последние годы несколько британских архитектурных и дизайнерских компаний выиграли крупные проекты в Азербайджане, и в настоящее время Великобритания использует дополнительные возможности в сфере цифрового строительства и современных методов строительства.
Он также отметил, что Азербайджан в настоящее время предпринимает огромные шаги по развитию своего сектора возобновляемой энергетики, в том числе на освобожденных территориях, и правительство Великобритании также оказывает большую поддержку в этом отношении.
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