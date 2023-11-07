Талех Кязымов и Рашад Набиев подписали меморандум

Центральный банк (ЦБ) и министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подписали меморандум, сообщает во вторник Day.Az.

По информации Центробанка, меморандум подписали председатель ЦБ Талех Кязымов и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

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