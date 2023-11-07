https://news.day.az/economy/1612881.html Талех Кязымов и Рашад Набиев подписали меморандум
Талех Кязымов и Рашад Набиев подписали меморандум
Центральный банк (ЦБ) и министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подписали меморандум, сообщает во вторник Day.Az.
По информации Центробанка, меморандум подписали председатель ЦБ Талех Кязымов и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре