Азербайджан является ключевым компонентом Среднего коридора

Азербайджан является ключевым компонентом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал Джоэл Джон Дербишир, директор по Азербайджану и ведущий специалист по энергетике в Восточной Европе и Центральной Азии министерства бизнеса и торговли Великобритании в ходе вебинара "Азербайджан и Казахстан - откройте для себя два региональных центра" в рамках Недели международной торговли.

"Азербайджан расположен на перекрестке и торговом пути между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком. На протяжении веков Азербайджан был частью знаменитого Шелкового пути с Востока на Запад. Сегодня расположение страны открывает возможности для развития Среднего коридора через Каспийское море, который соединит Китай с Европой. Таким образом, Азербайджан является ключевым компонентом в рамках этого транспортного маршрута", - подчеркнул он.

Дербишир также отметил, что с 1994 года, когда Азербайджан подписал ключевое соглашение, называемое "Контрактом века" с bp, он заложил прочную основу для развития экономических отношений с Великобританией.

"Это создало основы наших стабильных и успешных двусторонних торговых и инвестиционных отношений", - добавил он.