Эр-Рияд не обсуждает изменение цены на нефть

Согласно информации агентства Bloomberg, Саудовская Аравия не рассматривает использование цены на нефть для достижения прекращения огня в конфликте между Палестиной и Израилем. Такое заявление сделал министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия ищет мирное решение через дипломатические переговоры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр также сообщил, что Саудовская Аравия в ближайшие дни собирается провести саммиты с мусульманскими и африканскими странами для обсуждения возможного мирного разрешения конфликта.

С начала октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа, которую провело палестинское движение ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС, захватил контроль над приграничными районами Газы и наносил авиационные удары по объектам на территории сектора.

В палестино-израильском конфликте за последние десятилетия ООН пыталась найти решение, предусматривающее создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако эта идея так и не была реализована, и конфликт продолжается.