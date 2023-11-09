Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что мировая экономика может столкнуться с гиперинфляцией в случае эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова главы МИД азиатского государства приводит Bloomberg.

Как уточнил министр, вовлечение региональных государств в войну между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС может привести к значительному росту цен по всему миру. В настоящее время глобальная экономика переживает "момент опасности" из-за роста геополитической напряженности.

"Мне очень неуютно. Если мы получим мир, погрязший в войне и загнанный в окончательный стратегический тупик, это будет нестабильный, гиперинфляционный, разрушенный мир, определяющей чертой которого будет война", - заключил Балакришнан в ходе выступления на "Форуме новой экономики" в Сингапуре.

На фоне роста геополитической напряженности аналитики Международного валютного фонда (МВФ) ранее представили модель распада мировой экономики на два не взаимодействующих друг с другом торговых блока. Согласно прогнозу экспертов, один блок возглавят США и Евросоюз, а второй - Китай и Россия. При этом главной причиной фрагментации глобальной экономики, как отметили в организации, станут не продолжающиеся войны, а действующие торговые ограничения и борьба за сырьевые ресурсы.