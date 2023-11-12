В ООН предрекли удвоение объемов добычи нефти и газа

Страны-участники Парижского соглашения по климату, несмотря на обещания достичь нулевых углеродных выбросов (CO2), удваивают объемы добычи нефти, угля и газа. К 2030 году они произведут на 110 процентов больше ископаемого топлива, чем позволяют условия договора, спрогнозировала Организация объединенных наций (ООН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты проанализировали данные по добыче ископаемого топлива в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Германии, Индии, Казахстане, Мексике, Норвегии, России, Саудовской Аравии, ЮАР и США. Согласно докладу, подготовленному Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), спрос на ископаемое топливо в мире станет рекордным в этом десятилетии. Мировая добыча угля будет расти до 2030 года, а нефти и газа - до 2050-го. При таких показателях предотвратить рост среднемировой температуры на два градуса невозможно. При этом своей целью подписанты Парижского договора ставили отметку в полтора градуса Цельсия.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вредные выбросы, связанные с использованием ископаемого топлива, вызывают климатический хаос. Избежать катастрофы можно, лишь преодолев топливную зависимость. В противном случае мир ждут ужасные последствия, предрек генсек. Большая часть участников Парижского соглашения, хоть и готовы к переходу на зеленую энергию, не могут разработать план поэтапного отказа от привычного сырья, констатируют авторы доклада.