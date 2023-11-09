Россия и Казахстан активизируют работу по добыче нефти

Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче нефти и развитию системы трубопроводов. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, принятом на переговорах в Астане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Стороны намерены] активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров. Осуществлять планы строительства новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства", - говорится в документе.