Источник: Агентство международной информации Trend

Транскаспийский международный трансопртный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) способствует развитию экономического сотрудничества между Турцией и Центральной Азией.

Об этом сказал в пятницу в эксклюзивном интервью Trend министр торговли Турции Омер Болат, передает Day.Az.

Важность Среднего коридора в транспортировке товаров через Центральную Азию и Турцию

Министр отметил, что нынешние геополитические вызовы, стоящие перед миром, затруднили безопасное продолжение коммерческой и экономической деятельности, особенно в сферах продовольственной и энергетической безопасности.

"В этом контексте роль и значение Среднего коридора достигли максимального уровня. Повышение эффективности Среднего коридора, который является важным маршрутом, укрепляющим торговые отношения со странами Центральной Азии, позволит как нашей стране, так и другим странам региона повысить свою конкурентоспособность на мировых рынках", - подчеркнул он.

По его словам, Турция на постоянной основе проводит встречи со странами региона на двусторонних и многосторонних платформах для оценки эффективного использования Среднего коридора. Особенно важен в этом контексте вопрос увеличения пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Как известно, Транскаспийский маршрут является важной альтернативой для нашей страны во внешнеторговых перевозках. С вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в 2017 году была открыта значительная часть Среднего коридора. Инициативы по развитию Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу через Каспийское море, Кавказ и Турцию, в последнее время набирают обороты", - сказал Омер Болат.

Он упомянул, что последние события на международной арене способствуют увеличению грузоперевозок из Китая в Европу через Средний коридор.

Омер Болат подчеркнул, что Турция придает особое значение развитию Среднего коридора, поскольку он играет роль транзитного центра между Востоком и Западом и способствует развитию экономических и политических отношений Анкары со странами Центральной Азии.

"Турция проводит огромную работу для развития Среднего коридора, в том числе посредством переговоров, подписания соглашений, строительства инфраструктуры и т.д. Все эти работы укрепят центральное положение Турции в перевозках между Востоком и Западом и увеличат грузоперевозки по указанному маршруту. Предполагается, что подготовленные проекты строительства дорог на новых маршрутах будут способствовать выходу стран Центральной Азии на страны Запада, развитию их экономики", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что ежегодно по Среднему коридору перевозится до 10 миллионов тонн грузов, в том числе 200 тысяч контейнеров в Европу.

"Если этот маршрут будет эффективно использоваться, то Турция вместе со странами Центральной Азии получит большие экономические возможности от транзита по маршруту Европа-Китай, который в настоящее время составляет 600 миллиардов долларов США в год", - сказал Омер Болат.

Он добавил, что создание логистических центров и зон свободной торговли, в частности в портах Азербайджана, Туркменистана и Казахстана, инвестирование в развитие инфраструктуры на маршруте и совершенствование в этом контексте железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет способствовать развитию и углублению транскаспийского сотрудничества.

Поставка энергоресурсов Центральной Азии в Европу - приоритет для Турции

"Геостратегическое положение нашей страны вновь играет ключевую роль в сегодняшней международной системе, где обеспечение надежного энергоснабжения так же важно, как и доступность энергоресурсов. В этом контексте наша страна играет роль важного центра хранения и транспортировки многих энергоресурсов, особенно природного газа", - сказал Омер Болат.

Как отметил министр, Турция подписывает соглашения со многими странами, особенно европейскими, для обеспечения безопасного международного энергоснабжения.

"Кроме того, мы придаем важное значение развитию проектов, направленных на доставку богатых энергоресурсов дружественных и братских стран Центральной Азии конечным потребителям, особенно Европе", - подчеркнул он.

По его словам, бесперебойное продолжение глобальных цепочек производства и поставок поможет миру выйти из нынешнего кризиса.

Говоря о зеленой энергетике, министр отметил, что Турция продолжает поддерживать зеленую трансформацию в сфере экономики, как и во всех сферах, в соответствии с видением президента Реджепа Тайипа Эрдогана и в рамках Целей устойчивого развития ООН.

"В рамках проекта "Ноль отходов" мы стремимся свести к минимуму уровень постпроизводственных отходов и привести наш углеродный след на производстве в соответствие со стандартами ЕС. Мы также поощряем переход к устойчивым ресурсам в энергетическом секторе, который является одним из основных источников производства", - сказал министр.

Он также упомянул, что многие компании Турции продолжают свою деятельность с целью реализации потенциала возобновляемой энергетики страны и всегда готовы поделиться своим опытом со странами Центральной Азии.

Торговля Турции со странами Центральной Азии

Министр отметил, что Турция готова делиться своим опытом во всех сферах со странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном.

"В будущем заинтересованные стороны как из государственного, так и из частного сектора будут вносить свой вклад в развитие региона, продолжая переговоры и проекты в рамках международных обязательств и правил", - подчеркнул он.

Говоря о торговле со странами Центральной Азии, министр отметил, что товарооборот между Турцией и странами Центральной Азии с января по сентябрь 2023 года составил 13,8 млрд долларов США.

По его словам, общий торговый оборот со странами Центральной Азии увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За 9 месяцев 2023 года наша страна экспортировала в страны Центральной Азии продукции на сумму 5,7 млрд долларов. За этот же период импорт из указанных стран достиг 8,1 млрд долларов", - сказал он.

Омер Болат сообщил, что Турция экспортировала в Центральную Азию в основном промышленное оборудование, одежду, автомобильную продукцию, электроприборы и медицинские приборы.

"Основная доля импорта Турции из стран Центральной Азии пришлась на нефть, газ, овощи и фрукты, зерновую продукцию и цветные металлы", - подчеркнул он.

Министр добавил, что доля стран Центральной Азии в общем объеме внешней торговли Турции составляет около 3 процентов.