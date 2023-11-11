Прибыли в мировой промышленности упали

Чистая прибыль ведущих мировых промышленных компаний в июле - сентябре сократилась на 9% по сравнению с показателем того же периода год назад в основном под влиянием замедления темпов роста в Китае. Прибыли в глобальной индустрии уменьшаются уже четвертый квартал подряд, сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Они проанализировали основные показатели 13 тыс. ведущих компаний США, Евросоюза, Китая и других стран, на которые приходится 90% совокупной цены всех акций, представленных на фондовых биржах планеты. На фоне общего ухудшения конъюнктуры в индустриальном секторе наиболее негативная ситуация отмечена в химической промышленности - там прибыли в третьем квартале упали на 43% по сравнению с показателем год назад. На 12% они сократились в производстве электронной техники, на 10% - в станкостроении. В то же время в непромышленном секторе чистая прибыль выросла на 16%.

Подсчеты показали, что ухудшение показателей отмечено в первую очередь в операциях с Китаем. Как отмечает Nikkei, сказываются также опасения по поводу конъюнктуры в США, где высокая ставка кредита становится помехой для новых инвестиций.

По данным Государственного статистического управления КНР, темпы роста ВВП страны в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет, достигнув 8,4%. Однако из-за воздействия некоторых негативных факторов, в первую очередь пандемии, в 2022 году динамика составила 3%. Официальный целевой показатель на текущий год установлен на уровне 5%.