Замминистра о наращивании поставок газа по Южному газовому коридору

Ожидается, что поставки газа по Южному газовому коридору из месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия будут ежегодно увеличиваться на 1 миллиард кубометров.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики страны Самир Велиев, выступая на VI Румынской международной газовой конференции.

Он напомнил, что Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в энергетической сфере, подписанный между Азербайджаном и Европейским Союзом в июле 2022 года, проложил путь к расширению Южного газового коридора и увеличению поставок природного газа.

Заместитель министра отметил, что с тех пор Азербайджан поддерживает контакты с Европейской комиссией, а также международными финансовыми институтами по вопросам финансирования расширения Южного газового коридора и ведет интенсивные переговоры с потенциальными покупателями в Европе о гарантированной покупке природного газа, который будет поставляться через расширенную инфраструктуру.

Велиев также поделился данными о поставках азербайджанского газа в Европу.

"В 2022 году Азербайджан транспортировал в Европу 11,4 миллиарда кубометров, а в 2023 году этот показатель превысит 12 миллиардов кубометров", - сказал замминистра энергетики.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК будут полностью окупаться в течение 8-10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.