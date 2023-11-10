МВФ спрогнозировал рост цен на нефть

Расширение палестино-израильского конфликта до региональных масштабов приведет к росту цен на нефть.

Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если бы конфликт вышел на региональный уровень, мы бы увидели резкий скачок цен на нефть, который впоследствии повлиял бы на показатели общей инфляции в среде, где уровень роста цен достаточно продолжительное время остается высоким", - сказала Гопинат. По ее словам, такое развитие событий привело бы к изменению краткосрочных инфляционных ожиданий.

Заместитель главы МВФ отметила, что удержание краткосрочных инфляционных ожиданий близко к целевому показателю облегчает работу центробанков по снижению инфляции.