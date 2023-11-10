Азербайджан рассчитывает поставлять значительные объемы газа из Каспия к 2028 году

Азербайджан рассчитывает поставлять значительные объемы природного газа из Каспийского моря к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики страны Самир Велиев.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики страны Самир Велиев, выступая на VI Румынской международной газовой конференции.

Он отметил, что природный газ будет добываться на месторождениях, которые уже разрабатываются, в том числе "Умид", "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли", а также на месторождении "Абшерон".

В то же время Велиев отметил, что программа "зеленой" энергетики Азербайджана и шаги, предпринимаемые в направлении достижения энергоэффективности, также позволят высвободить некоторые объемы природного газа для увеличения экспорта.

"К концу 2027 года планируется ввести в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1862 мегаватт, что позволит высвободить более 1 миллиарда кубометров газа", - пояснил замминистра.

Отметим, что добыча газа в Азербайджане в третьем квартале 2023 года составила 12 миллиардов кубометров по сравнению с 10,98 миллиарда кубометров за аналогичный период 2022 года, показав рост на 9,4 процента.

В третьем квартале 2023 года экспорт газа составил 5,8 миллиарда кубометров, увеличившись на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В третьем квартале 2022 года страна экспортировала 5,2 миллиарда кубометров газа.