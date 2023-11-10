Азербайджан о планах экспорта «зеленой» энергии в Европу

Азербайджан намерен реализовать все свои стратегические цели, чтобы развиваться как страна "зеленой" энергетики и внести вклад в энергетическую безопасность Европы и в ее "зеленый" переход.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики страны Самир Велиев, выступая на VI Румынской международной газовой конференции.

Он отметил, что с этой целью в Азербайджане реализуются масштабные проекты по производству и экспорту возобновляемой энергии.

"В то же время мы создали платформу международного сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики с участием на первом этапе четырех стран. Мы работаем над прокладкой линий электропередачи для ветряных электростанций, а также над созданием "зеленого" энергетического коридора, который соединит Каспийское море с Европой по кабелю по дну Черного моря", - сказал замминистра.

Велиев отметил, что первоначально Азербайджан планирует экспортировать 4 гигаватта электроэнергии в Европу через Черное море и 1 гигаватт в Турцию и Европу через Нахчыван.

Отметим, что Азербайджан пользуется большой международной поддержкой в развитии возобновляемых источников энергии. Уже заключен ряд договоров с зарубежными партнерами. Соглашения с такими компаниями, как Masdar, ACWA Power, bp, а также контракт с австралийской компанией Fortescue Future Industries на 12 гигаватт имеют стратегическое значение с точки зрения увеличения поставок энергоресурсов в Европу.

К концу года планируется сдать в эксплуатацию первую солнечную электростанцию мощностью 240 МВт. Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании и контракты по выработке 10 ГВт электроэнергии.

Основным рынком сбыта "зеленой" энергии из Азербайджана является Европа.