Пекин забеспокоился из-за давления на китайские компании со стороны США

Пекин выразил беспокойство из-за давления на китайские компании со стороны США. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн во время переговоров с американским министром финансов Джанет Йеллен в Сан-Франциско, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая, санкций и подавления китайских компаний, экспортного контроля в отношении Китая и дополнительных тарифов для Китая, и потребовала от США отреагировать конкретными действиями", - указано в заявлении на сайте Госсовета республики.

Стороны подчеркнули свою незаинтересованность в экономической конфронтации КНР и США и стремление к здоровым экономическим отношениям ради создания честной конкурентной среды для отечественных производителей и повышения благосостояния двух народов.