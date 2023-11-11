Утверждено соглашение о строительстве Азербайджаном домов в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение, предусматривающее строительство правительством Азербайджана жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в Кахраманмараше, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.