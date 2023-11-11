https://news.day.az/economy/1613657.html Утверждено соглашение о строительстве Азербайджаном домов в Кахраманмараше
Утверждено соглашение о строительстве Азербайджаном домов в Кахраманмараше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение, предусматривающее строительство правительством Азербайджана жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в Кахраманмараше, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре