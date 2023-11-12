В Белом доме нашли замену иранской нефти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что ситуация на рынке нефти позволяет сокращать закупки у Ирана со стороны других стран. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном Белым домом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В меморандуме отмечается, что Байден по результатам "тщательного изучения" положения дел в мировой экономике пришел к выводу, что на рынках "имеется достаточное предложение нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана". По мнению американского лидера, данное обстоятельство позволит "существенно сокращать объемы" закупок топлива у Ирана со стороны других стран и финансовых институтов.

Меморандум был направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.