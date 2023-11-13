Азербайджан и Северная Македония будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, меморандум подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии Любчо Николовски.

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