Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

30 октября

1,7

6 ноября

1,7

31 октября

1,7

7 ноября

1,7

1 ноября

1,7

8 ноября

1,7

2 ноября

1,7

9 ноября

1,7

3 ноября

1,7

10 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0046 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0209 маната и составил 1,8210 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

30 октября

1,7952

6 ноября

1,8247

31 октября

1,8010

7 ноября

1,8201

1 ноября

1,7961

8 ноября

1,8201

2 ноября

1,8016

9 ноября

1,8201

3 ноября

1,8065

10 ноября

1,8201

Средний курс за неделю

1,8001

Средний курс за неделю

1,8210

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0183 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

30 октября

0,0181

6 ноября

0,0184

31 октября

0,0183

7 ноября

0,0183

1 ноября

0,0182

8 ноября

0,0183

2 ноября

0,0183

9 ноября

0,0183

3 ноября

0,0183

10 ноября

0,0183

Средний курс за неделю

0,0182

Средний курс за неделю

0,0183

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0597 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

30 октября

0,0602

6 ноября

0,0599

31 октября

0,0601

7 ноября

0,0597

1 ноября

0,0600

8 ноября

0,0597

2 ноября

0,0600

9 ноября

0,0597

3 ноября

0,0599

10 ноября

0,0597

Средний курс за неделю

0,0600

Средний курс за неделю

0,0597