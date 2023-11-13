Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 октября 1,7 6 ноября 1,7 31 октября 1,7 7 ноября 1,7 1 ноября 1,7 8 ноября 1,7 2 ноября 1,7 9 ноября 1,7 3 ноября 1,7 10 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0046 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0209 маната и составил 1,8210 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 30 октября 1,7952 6 ноября 1,8247 31 октября 1,8010 7 ноября 1,8201 1 ноября 1,7961 8 ноября 1,8201 2 ноября 1,8016 9 ноября 1,8201 3 ноября 1,8065 10 ноября 1,8201 Средний курс за неделю 1,8001 Средний курс за неделю 1,8210

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0183 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 октября 0,0181 6 ноября 0,0184 31 октября 0,0183 7 ноября 0,0183 1 ноября 0,0182 8 ноября 0,0183 2 ноября 0,0183 9 ноября 0,0183 3 ноября 0,0183 10 ноября 0,0183 Средний курс за неделю 0,0182 Средний курс за неделю 0,0183

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0597 маната за лиру.