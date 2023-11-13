Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю
По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
30 октября
|
1,7
|
6 ноября
|
1,7
|
31 октября
|
1,7
|
7 ноября
|
1,7
|
1 ноября
|
1,7
|
8 ноября
|
1,7
|
2 ноября
|
1,7
|
9 ноября
|
1,7
|
3 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0046 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0209 маната и составил 1,8210 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
30 октября
|
1,7952
|
6 ноября
|
1,8247
|
31 октября
|
1,8010
|
7 ноября
|
1,8201
|
1 ноября
|
1,7961
|
8 ноября
|
1,8201
|
2 ноября
|
1,8016
|
9 ноября
|
1,8201
|
3 ноября
|
1,8065
|
10 ноября
|
1,8201
|
Средний курс за неделю
|
1,8001
|
Средний курс за неделю
|
1,8210
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0183 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
30 октября
|
0,0181
|
6 ноября
|
0,0184
|
31 октября
|
0,0183
|
7 ноября
|
0,0183
|
1 ноября
|
0,0182
|
8 ноября
|
0,0183
|
2 ноября
|
0,0183
|
9 ноября
|
0,0183
|
3 ноября
|
0,0183
|
10 ноября
|
0,0183
|
Средний курс за неделю
|
0,0182
|
Средний курс за неделю
|
0,0183
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0597 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
30 октября
|
0,0602
|
6 ноября
|
0,0599
|
31 октября
|
0,0601
|
7 ноября
|
0,0597
|
1 ноября
|
0,0600
|
8 ноября
|
0,0597
|
2 ноября
|
0,0600
|
9 ноября
|
0,0597
|
3 ноября
|
0,0599
|
10 ноября
|
0,0597
|
Средний курс за неделю
|
0,0600
|
Средний курс за неделю
|
0,0597
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