Микаил Джаббаров обозначил основные задачи стоящие перед минэкономики Азербайджана

Главная задача министерства - обеспечить широкое применение льгот и новых инструментов стимулирования в тех сферах деятельности, которые создают высокую добавленную стоимость в экономике и сосредоточенных, главным образом, в частном секторе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, другой важной задачей является повышение эффективности деятельности госкомпаний путем реструктуризации их деятельности и привития дивидендных выплат в государственный бюджет.

"Это уже отражается в государственном бюджете, и в корне связано с результатами, достигнутыми в деятельности госкомпаний с созданием Инвестиционного холдинга. Не случайно из 12 компаний, вошедших в холдинг в прошлом году, 8 уже способны выплачивать дивиденды. Общая операционная прибыль этих компаний в прошлом году превысила 15 миллиардов манатов. В 2020 году этот показатель составил около 4-5 миллиардов манатов. В госбюджете на следующий год уже предусмотрены значительные выплаты дивидендов по SOCAR. Мы считаем важным в ближайшие годы разработать дивидендную политику и по другим государственным компаниям. Работа в этом направлении продолжается", - добавил М.Джаббаров.