Мировой экономике предрекли финансовое заражение

Главный экономический советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан заявил, что мировая экономика может столкнуться с финансовым заражением в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, с момента начала эскалации в регионе подобные риски выросли, чем дольше конфликт будет продолжаться, тем больше негативный эффект будет для мировой экономики. При самом плохом развитии событий будет наблюдаться ускорение снижения темпов роста глобального ВВП, а инфляция вырастет.

Эль-Эриан добавил, что в случае геополитической напряженности на Ближнем Востоке глобальная экономика подвергнется риску более широкой фрагментации рынков.

До этого стало известно, что Всемирная торговая организация выразила озабоченность перспективами развития мировой экономики на фоне процессов деглобализации.