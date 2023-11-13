Гидроузел "Гыз галасы" скоро будет сдан в эксплуатацию

Построенный между Ираном и Азербайджаном гидроузел "Гыз галасы" скоро будет введен в эксплуатацию.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал директор региональной компании водоснабжения иранской провинции Восточный Азербайджан Юсиф Гаффарзаде.

По его словам, с вводом в эксплуатацию гидроузла "Гыз галасы" двумя странами будут использоваться в год 2 миллиарда кубометров воды.

Представитель компании отметил, что мощность этого гидроузла составляет 65 миллионов кубометров.