В Азербайджане изменились правила ведения Государственного земельного кадастра

За услуги, связанные с земельно-кадастровыми работами, выполняемыми по заказу государственных структур, муниципалитетов, юридических и физических лиц, за исключением работ, проводимых на основе государственного заказа, будут взиматься сборы в размере, установленном Тарифным (ценовым) советом Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в изменении в "Положение о правилах ведения Государственного земельного кадастра", внесенном постановлением Кабинета министров.

Также внесены изменения в "Правила ведения земельно-кадастровой документации".

Согласно постановлению, за оказанные услуги, связанные с составлением технических кадастровых и землеустроительных документов (кадастровых карт и планово-картографических материалов) и выдачей сведений и документов об этих работах (архивные справки, заверенные копии технических документов), осуществляемых по заказу государственных структур, муниципалитетов, юридических и физических лиц, за исключением работ, проводимых на основе государственного заказа, будет взиматься плата за услуги в размере, установленном Тарифным советом Азербайджанской Республики.