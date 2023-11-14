Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 ноября повысилась на 0,87 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 87,15 доллара за баррель, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,40 доллара (до 85,04 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,56 доллара, составив 70,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 13 ноября повысилась на 0,89 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,47 доллара за баррель.