Мировому спросу на нефть предрекли рост

Аналитики Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысили свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году с 2,44 миллиона баррелей в сутки до 2,46 миллиона. Теперь суммарный показатель оценивается в 102,11 миллиона баррелей в день, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ноябрьский отчет ОПЕК, передает Day.Az.

При этом прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году в организации оставили без изменений. Как и прежде, показатель на следующий год в ОПЕК оценивается в 104,36 миллиона баррелей в сутки (плюс 2,25 миллиона баррелей в день). Главным драйвером роста в организации сочли Китай. Среднегодовой показатель спроса в азиатской стране, как ожидается, может оказаться рекордным и превысить значение 2022-го на 1,2 миллиона баррелей в день.