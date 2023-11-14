Азербайджан и Венесуэла обсудили расширение энергетического сотрудничества

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Альберто Мартинес Берротеран обсудили перспективы расширения энергетического сотрудничества, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Посол был проинформирован о глобальных энергетических проектах, инициированных Азербайджаном, а также о деятельности SOCAR и ее долгосрочных стратегических целях.

Стороны также сосредоточили внимание на сотрудничестве между SOCAR и венесуэльскими компаниями в нефтегазовой сфере, обмене опытом в разработке углеводородных ресурсов, декарбонизации и подготовке кадров.

Напомним, что еще в 2010 году SOCAR подписала своп-сделки с Беларусью и Венесуэлой на поставку нефти в объеме 5 миллионов тонн нефти в год с 2011 года.

SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению Азербайджан, а также Европы.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.