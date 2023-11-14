https://news.day.az/economy/1614340.html Утвержден бюджет Госфонда социальной защиты на 2024 год
Утвержден бюджет Госфонда социальной защиты на 2024 год
Проект закона Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании в Милли Меджлисе (парламент).
Как сообщает во вторник Day.Az, после обсуждений документ был поставлен на голосование и одобрен в первом чтении.
Доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2024 год утверждаются в размере 6 миллиардов 919 миллионов 860 тысяч манатов.
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