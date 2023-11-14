Новые правила, регулирующие репродукцию национальных денежных знаков

В Азербайджане утверждены новые правила, регулирующие репродукцию (изготовление в аналогичном виде) национальных денежных знаков, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), одной из основных целей ЦБА в рамках эффективного и гибкого управления денежной массой в стране является усиление мер по противодействию фальсификации национальных денежных знаков.

"В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики" О Центральном банке Азербайджанской Республики", с 3 ноября 2023 года вступило в силу "Правило репродукции денежных знаков", утвержденное постановлением Правления Центрального банка от 25 октября 2023 года. Правилом устанавливаются требования к воспроизведению национальных бумажных и металлических денежных знаков, в том числе требования к их размерам при воспроизведении денег, параметры качества по сравнению с электронным воспроизведением. Подделкой считаются денежные знаки, изготовленные с нарушением требований правил воспроизведения", - говорится в информации ЦБА.

С правилом можно ознакомиться по этой ссылке: Правило.