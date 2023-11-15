Выполнена большая часть отделочных работ по IGB

На данный момент большая часть отделочных работ в рамках интерконнектора Греция-Болгария (IGB) успешно завершена, сообщили в ответ на запрос Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода, передает Day.Az.

"В некоторых горных районах с крутыми склонами все еще продолжается реализация противоэрозионных мероприятий, завершение которых ожидается в течение следующих нескольких месяцев", - сообщили в компании.

Что касается объемов поставок, в компании заявили, что IGB в сентябре 2023 года транспортировал около 106 миллионов кубометров природного газа.

"За весь сентябрь объемы транспортированного газа по газопроводу IGB составляют более 1,24 миллиона МВтч или примерно 106 миллионов кубических метров", - сказали в ICGB.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее. Если рыночный спрос со временем укажет на необходимость мощностей, превышающих этот порог, может быть рассмотрена возможность строительства второго трубопровода. Однако этот вопрос будет более актуальным в ближайшие годы, в зависимости от развития рынка.