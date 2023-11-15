80% бюджета Азербайджана на 2024 год будет направлено на реализацию ЦУР

80 процентов общего бюджета в Азербайджане на 2024 год будет направлено на реализацию целей устойчивого развития.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе Второго Бакинского форума по устойчивому развитию, посвященного "Устойчивому финансированию и инвестициям".

"Для достижения целей устойчивого развития в ненефтегазовом секторе было создано 350 000 новых рабочих мест. Это в среднем составляет 70 000 рабочих мест в год. Следующая задача, стоящая перед нами, - сосредоточиться не на количестве рабочих мест, а на развитии направлений, повышающих их качество", - отметил он.

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