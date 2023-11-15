Денежный рынок Азербайджана вырос в два раза

Денежный рынок в Азербайджане вырос в два раза с 2022 года.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пленарном заседании "Денежно-кредитная политика в текущих условиях" в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана.

"На тот период в финансовом секторе не было межбанковского рынка, был очень не глубокий межденежный рынок, существовала большая ликвидность в банковском секторе, 80 процентов которой было сконцентрировано в 2-3 системообразующих банках. Процентный канал был слабый, потребительское кредитование росло. Центробанк Азербайджана смог кардинально поменять стратегию взаимодествия с рынком. Мы начали давать ежеквартальные прогнозы по нефти и инфляции. Также определенные ограничения по потребительскому кредитованию были введены в июле 2022, что привело к снижению роста кредитования с 2,8 до 1,6 процента в месяц. Нашей целью было создать межбанковский рынок. И, в итоге, денежный рынок в стране удалось увеличить в два раза", - отметил он.

По его словам, с тех пор как ЦБА начал внедрять новую среду монетарной политики, были впервые предоставлены инструменты постоянного действия, а также операции открытого рынка.

"Инфляция в Азербайджане на апрель 2022 года достигла 13 процентов, в октябре того же года она достигла своего пика - 15,6 процента, а в октябре нынешнего года годовая инфляция составила 3,9 процента. Инфляция наших торговых партнеров на апрель составляла почти 20 процентов, на октябрь прошлого года этот показатель достиг 22,3 процента. Сейчас же она в диапазоне 10,1 процента. Наш анализ показывет, что не менее 70 процентов инфляции в Азербайджане импортировалось", - сказал он.

Председатель ЦБА подчеркнул, что на сегодняшний день, инфляция в стране упала до 3,9 процента с пика в 15,6 процента в основном из-за укрепления номинально эффективной ставки (в 2023 году она укрепилась на 21,6 процента).

"Зная, что федеральная резервная система будет поднимать ставки, тем самым будет отток валюты стран менее рискованных, что приведет к падению валюты наших торговых партнеров, а при нашем стабильном курсе это поможет сдерживать инфляцию", - добавил Кязимов.