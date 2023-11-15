Казахстан запустил цифровой тенге

Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора.

Первая транзакция с использованием цифровых тенге состоялась в рамках конгресса финансистов Казахстана, в день 30-летия национальной валюты страны, который отмечается 15 ноября.

"Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", - пояснили в нацбанке.

Ранее в ЦБ сообщали, что при нацбанке создана национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта "Цифровой тенге".

Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.